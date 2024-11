Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Parliamo di un trasloco dal costo complessivo di 210mila euro e che pesa poco meno del 10% sulla spesa totale legata all'intervento di riqualificazione energetica del Comune (2,5 milioni di euro complessivi, cofinanziati per 1.779.887 euro dal bando regionale Fesr 2021-2027). In una recente riunione coi cittadini il sindaco Silvestri ha spiegato che è stata valutata la possibilità di un trasloco alla Casa del popolo. L'intervento avrebbe comportato un costo di 280mila euro, ma al di là della spesa il rischio era quello di non rispettare i tempi contingentati del bando.