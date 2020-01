'Bastiglia, la mia proposta sugli orti comunali resta nel cassetto'

'La buona politica si fa sia all’interno che fuori dal consiglio comunale, avendo come riferimento anche le legittime richieste dei cittadini. Per questo come cittadino a luglio dello scorso anno - quindi non per spot elettorale - protocollai una lettera al sindaco con oggetto “orti sociali-comunali”. Obiettivo della proposta era destinare un appezzamento di terra alla produzione di ortaggi e piccoli frutti senza fini commerciali, su un terreno di proprietà del Comune messo a disposizione gratuitamente della collettività'. A parlare è l'ex consigliere comunale di Bastiglia e oggi candidato Fdi Antonio Spica.'L'obiettivo era riqualificare aree trascurate del nostro territorio dimostrando una virtuosa utilità per tutta la comunità in termini di sostenibilità ambientale, favorendo in particolare: l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale, l'agricoltura sociale, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa, e ancora il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale - continua Spica -. Ad oggi a distanza di 6 mesi nessun riscontro ufficiale: e dire che in questi mesi, nei vari Consigli Comunali poteva essere portata in discussione o a conoscenza dell’Assemblea. Mancanza di tempo? Eppure nei Consigli si è trovato il tempo per discutere odg di carattere normativo o burocratico, ma nulla di tangibile. Eppure chi deve occuparsi delle legittime richieste dei cittadini, trova il tempo di sponsorizzare o far sapere ai cittadini chi votare, quasi fosse uno scoop. Per carità, lecito parteggiare per chicchessia, ma perché non impiegare quel tempo per abbracciare la proposta in favore della comunità bastigliese?'.