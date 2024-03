Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E' una vera e propria beffa - afferma il consigliere di opposizione Gerardo Maffei, la cui attività peraltro si affaccia sul marciapedi in questione -. Invece di sistemare il passaggio pedonale, mettendo in sicurezza i cittadini che transitano, ci si limita a porre un cartello di pericolo con la scritta 'radici'. Peraltro parliamo di un cartello non temporaneo, ma posizionato in maniera fissa, quasi a testimoniare la volontà di non intervenire affatto sul problema. Non so se il Comune pensa che quel cartello basti a sollevare da responsabilità in caso di richieste danni da parte di eventuali infortunati, ma in ogni caso mi pare davvero una iniziativa che incrina il rapporto di fiducia tra istituzione locale e cittadinanza'.