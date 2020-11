Bastiglia, medico di famiglia va in pensione. L'affetto dei pazienti

Gentile Direttore,con questa lettera che La prego di aver la gentilezza di pubblicare credo di interpretare i sentimenti di quasi tutti coloro che a Bastiglia hanno avuto l’opportunità di essere stati i pazienti del dottor Mario Stancari che, con il primo di dicembre di quest’anno, si ritira in pensione.Questo breve scritto, prima di essere un attestato di riconoscimento, vuole essere una manifestazione di affetto per il suo essere stato un vero medico di famiglia, capace (molto capace), attento e disponibile.A molti la partenza del dottor Stancari lascerà un senso di smarrimento, come quando improvvisamente ti rendi conto che stai per perdere una tua sicurezza che davi per scontato e sulla quale sapevi di poter contare a occhi chiusi.Certamente daremo il benvenuto al nuovo medico di famiglia entrante, augurandoci in cuor nostro che sappia calcare le leggendarie orme del suo predecessore, ma non possiamo esimerci dall’essere invasi da un senso di tristezza, da un po’ di freddo in più in questo inverno che è già tanto freddo, oltre il freddo stagionale. Ci mancherà il nostro medico di famiglia, il nostro buon medico di famiglia, il nostro bravo medico di famiglia, a cui eravamo tanto affezionati.Grazie Mario, arrivederci e buon tutto!V. C.