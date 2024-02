Voto a Bastiglia, nel Pd la Silvestri pensa al terzo mandato. Centrodestra su un civico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra i 32 Comuni al voto Bastiglia è tra i pochi sui quali il centrodestra non ha ancora trovato alcuna sintesi al tavolo regionale sulla figura del candidato sindaco. In realtà negli ultimi giorni si sarebbe giunti a una svolta, non tanto per uno scatto di Fdi, quanto per una mossa della lista dello storico consigliere di opposizione Gerardo Maffei che sarebbe pronta a candidare una figura civica nota in Paese. L'ufficializzazione del nome però è ancora condizionata - a quanto pare - alla scelta del sindaco uscente Pd, Francesca Silvestri, di candidarsi per la terza volta alla guida del Comune.

La strategia del centrodestra pare chiara: aspettare il sì definitivo della Silvestri (nei mesi scorsi si era ipotizzata anche la candidatura dell'assessore Manuela Rossi) per poi svelare il nome del proprio candidato. Al momento non pare comunque vi siano molti dubbi sul tentativo dell'attuale primo cittadino di provare a restare in sella per 15 anni di fila, una possibilità concessa dall'ultima riforma per i Comuni sotto i 15mila abitanti, con addirittura la possibilità per quelli sotto i 5mila di non avere vincoli nemmeno a mandati successivi (Bastiglia conta poco più di 4mila abitanti).