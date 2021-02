Bastiglia, nuovi lampioni a led nei parchi e nei pedonali

Nuovi lampioni a led per migliorare l'efficientamento energetico e rendere più sicuro il territorio di Bastiglia. È stato completato in questi giorni il secondo stralcio dell'intervento di sostituzione di 102 lampioni obsoleti con altrettanti corpi illuminanti a led, collocati principalmente nelle aree verdi e nei passaggi pedonali di Bastiglia, in particolare il pedonale tombamento del canale Naviglio, il percorso pedonale di via Verdeta - via dell'Artigianato, il pedonale fra via di Mezzo, via delle Farine e via Albareto, il parco delle Meraviglie, il percorso pedonale di via della Vigna e via Stazione.

Salgono così a 170 i corpi illuminanti ammodernati in meno di un anno - il primo stralcio si è concluso nell'aprile 2020 -, per un risparmio energetico annuo stimato in 6mila euro.

Riduzione dei costi energetici, ma anche sicurezza e minor inquinamento luminoso tra gli obiettivi dell'intervento, come spiega Elena Amaduzzi, assessore con delega all'Ambiente del Comune di Bastiglia. 'Prosegue il nostro piano di efficientamento energetico, un impegno che come Amministrazione comunale stiamo portando avanti e che inizia a dare i primi, significativi risultati. I moderni lampioni a led che illumineranno le zone pubbliche del nostro paese non solo produrranno un risparmio economico sulla spesa energia, ma daranno risposta anche alla domanda di maggiore sicurezza dei cittadini, con aree comuni meglio illuminate e quindi più fruibili'.