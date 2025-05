Bastiglia ricorda don Odoardo: una lapide e una mostra fotografica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Bastiglia ricorda il suo storico parroco, don Odoardo Ballestrazzi, scomparso il 29 novembre 2023 all'età di 96 anni.

Ordinato sacerdote in Duomo a Modena il 24 giugno 1951, celebrò la prima Messa proprio a Bastiglia cinque giorni dopo. Cappellano a Camposanto e a Cavezzo, parroco a San Prospero, insegnante di religione nelle scuole statali, il 24 giugno del 1993 tornò a Bastiglia per guidare la parrocchia dopo la morte prematura di don Franco, per anni aiutato dallo storico sagrestano e amico Francesco Sacchi e negli ultimi anni affiancato da don Mario, attuale parroco di Bastiglia.

Il ricordo di don Odoardo resta vivo in tanti parrocchiani che ne hanno potuto sperimentare la profonda Fede, la capacità di ascolto e di offrire vicinanza umana. Una memoria che si fa concreta in due iniziative che si terranno domenica 18 maggio.

Infatti domenica, dopo la Messa delle 17, al Santuario di San Clemente verrà celebrato il Rosario in ricordo del sacerdote e a seguire verrà inaugurata una lapide commemorativa nel Santuario alla presenza del vicario generale, monsignor Giuliano Gazzetti. Il pomeriggio sarà anche l'occasione per svelare l'anteprima della mostra 'Don Odoardo Ballestrazzi, uno di noi. Sacerdote con noi'.