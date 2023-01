Bastiglia, rottura condotta idrica in centro: intervento tutt'altro che 'pronto'

Un vistoso guasto a una condotta idrica in via Marconi, in pieno centro a Bastiglia, sta lasciando increduli molti residenti. Il guasto si è infatti palesato ieri mattina, ma ancora ad oggi il problema non è stato risolto con conseguente enorme spreco di acqua che esce dal terreno e finisce direttamente nella buchetta antistante.'Ieri, appena ho notato il problema, ho contattato l'ufficio tecnico del Comune - spiega il consigliere di opposizione Gerardo Maffei che è anche titolare della pasticceria che si affaccia propria dove si è verificata la rottura -. Mi è stato risposto che avrebbero attivato il pronto intervento. Al momento però l'unica cosa che è stata fatta è stata quella di recintare l'area. Dal terreno continua a uscire acqua. Non credo sia nemmeno un bell'esempio per i cittadini ai quali si chiede di evitare gli sprechi, magari abbreviando il tempo per una doccia...'