Bastiglia, sagra di San Clemente: ecco la 330esima edizione

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, il programma di quest'anno si sviluppa tra musica, street food, intrattenimento, laboratori per i bambini e celebrazioni religiose, oltre all'apertura straordinaria del Museo della Civiltà contadina e molto altro.

Special guest dell'edizione 2024 è Ricky Portera, noto chitarrista e cantautore che ha fondato gli Stadio insieme a Gaetano Curreri. Domenica 8 settembre Portera dividerà il palco di San Clemente con Mimmo Camporeale, tastierista con importanti collaborazioni alle spalle, tra cui quella con Vasco Rossi.

“Una tradizione che prosegue da oltre tre secoli – dichiara Francesca Silvestri sindaco di Bastiglia - per celebrare, ogni anno, il nostro essere comunità. La musica, il cibo, le iniziative per i bambini ma anche le celebrazioni religiose e tanto altro, sono gli elementi che fanno di questa Sagra una vera festa e uno degli eventi più attesi a Bastiglia e oltre. A nome dell’Amministrazione, ringrazio le Associazioni di volontariato e la Parrocchia che non fanno mai mancare il loro generoso contributo. Aggiungo, inoltre, che quest'anno siamo anche particolarmente felici di ospitare musicisti del calibro di Ricky Portera e Mimmo Camporeale”.



La Sagra si apre venerdì 6 alle 17 con la voce e la chitarra di Manuela Pellegatta e, in serata, la musica disco anni '90 con Ledueemme Group.

Sabato 7, il Club Motori di Modena porta in Sagra una ricca esposizione di Auto d'Epoca mentre, sempre alle 17, torna il live di Manuela Pellegatta e dalle 21.30 spazio al Rock anni '80 e '90 con i Jackie Rose. Domenica 8 si inizia alle 8 con le celebrazioni religiose presso il Santuario (visitabile, con guida, dalle 12 alle 17). La giornata prevede anche l'apertura, straordinaria e a ingresso libero, del Museo della Civiltà contadina e il mercato straordinario. Alle 17 si dà il via alla musica con Nik Messori alla chitarra e Carlo Alberto Colombini alle tastiere. La Sagra si chiude alle 21.30 di domenica con il concerto di Mimmo Camporeale e Ricky Portera e il loro tributo a Vasco Rossi e Lucio Dalla. A presentare la tre giorni di eventi, la voce e la presenza scenica di Penelope Badoo.



Per tutta la durata della Sagra non mancheranno: Laboratori per i bambini a cura del Ceas Associato Nonantola, Gonfiabili, Pesca di beneficenza, Bancarella libri e Gnocco Fritto della Parrocchia di Bastiglia, Polenta con la Polivalente Forum, Bar e Pesca delle Piante grazie all'Avis e il Mercatino dell’Ingegno. Presente con uno stand anche il Gruppo comunale di Protezione Civile di Bastiglia.