Bastiglia, scuola Infanzia chiusa: le maestre disegnano per i bimbi

'Alla nostra cancellata abbiamo appeso un pensiero per ogni giorno che ci terrà distanti. Ci mancherete tanto bimbi e voi famiglie. Solo con la forza di tutti riusciremo ad uscirne... Coraggio. Vi salutiamo e vi abbracciamo forte'. Con questo messaggio le insegnanti della scuola paritaria Santa Maria Assunta di Bastiglia hanno voluto salutare i loro piccoli alunni che da domani non potranno più andare alla Materna a causa della scelta di chiudere le scuole per contenere i contagi.E così sulla cancellata della scuola di via Gramsci sono apparsi tanti disegni con messaggi di speranza: 'Nessuno può toglierti il sorriso', 'La distanza non diminuisce l'importanza', 'Non puoi cambiare le cose, ma solo decidere come viverle'...