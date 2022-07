Bastiglia, spaccata all'edicola: fuggono col registro di cassa

Spaccata nella notte alla edicola di via Gramsci in pieno centro a Bastiglia. Sara Gotti, titolare del negozio L'Edicolà, questa mattina al momento di aprire l'attività ha notato la vetrina infranta. I ladri sono riusciti a portare via il cassetto del registro di cassa con all'interno contanti e qualche documento.'Hanno rubato addirittura un codice fiscale di una cliente che era venuta per prenotare i libri della figlia e lo aveva dimenticato - spiega Sara -. Questa mattina ho denunciato il furto ai carabinieri che hanno già effettuato i rilievi'.A quanto pare una testimone che abita poco distante dal negozio ha notato intorno alle 4 del mattino un uomo armeggiare nei pressi della porta di ingresso per poi allontanarsi.Non è la prima volta che le edicole finiscono nel mirino di ladri e malviventi. Due anni fa un'auto ariete sfondò nel tardo pomeriggio la vetrina della edicola di piazza Repubblica. Anche in quel caso i ladri fuggirono con il fondo cassa.