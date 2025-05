Bastiglia, sporcizia e degrado nei pressi dei cassonetti: è allarme ratti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La rivoluzione legata ai nuovi cassonetti per la raccolta indifferenziata con carta Smeraldo sta creando più di un problema a Bastiglia. Complice la stretta apertura dei cassonetti Hera, le aree circostanti sono sempre più invase da immondizia abbandonata. In particolare in via Borsara 13 diversi cittadini segnalano sporcizia e sacchi del pattume per terra. Oltre agli odori e al degrado, è allarme per la presenza di colonie di ratti attratti dalla immondizia. Il tutto nonostante l’aumento del costo della Tari al quale molte famiglie hanno dovuto far fronte legato al limite di aperture della raccolta indifferenziata.