Bastiglia, è ufficiale: Francesca Silvestri corre per il terzo mandato

'Sono stati anni difficili per il nostro Comune. Quando mi sono candidata la prima volta, nel 2014, la nostra comunità era in ginocchio dopo la drammatica alluvione di gennaio, e il paese andava ricostruito a soli due anni dal sisma che ci aveva colpito. Nel 2019 la seconda candidatura e la riconferma per un mandato partito subito con la gestione dell’emergenza Covid - afferma Francesca Silvestri -. Ho riflettuto molto su questa terza candidatura: dieci anni sono un pezzo di vita dedicato al bene della comunità. Dieci anni in cui mi sono impegnata senza risparmiarmi nell’amministrazione del nostro Comune e nell’ascolto dei bisogni dei cittadini.

Quando da parte del mio partito, il Pd, mi è stata chiesta la disponibilità per un terzo mandato, mi sono interrogata a lungo, cercando di interpretare il pensiero dei miei concittadini, e le tante conferme ricevute mi hanno dato nuovo entusiasmo e la voglia di esserci ancora. Perché, dopo le tante emergenze alle quali abbiamo dovuto far fronte, ora è giunto il tempo di fare la differenza e cogliere nuove sfide per una Bastiglia migliore, più bella, moderna, inclusiva e partecipata. Nei prossimi giorni saranno definiti simbolo e nome della lista alla quale si sta lavorando - conclude Silvestri – e sarà una lista che si propone di rappresentare tutte le componenti della nostra comunità, con un occhio particolare alle giovani generazioni'.