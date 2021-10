Ospitavano, ma senza comunicare chi: tre gestori B&B sanzionati

Quaranta attività ricettive controllate e tre gestori di Bed & Breakfast denunciati per omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza dei clienti alloggiati. E' questo il risultato dell'attività di controllo messa a segno dai Carabinieri di Carpi nel corso dell'ultima settimana riguardante anche il rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19. I controlli hanno riguardato non solo B&B ma anche affittacamere. I titolari delle attività nelle quali sono state riscontrate irregolarità, sono state denunciate alla Procura della Repubblica.

