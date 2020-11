Biblioteche: Mirandola, San Prospero e Bomporto attivate a domicilio

Con la chiusura degli istituti culturali, tra cui le biblioteche, stabilita dall’ultimo DPCM, fino al 3 dicembre prossimo, anche la Biblioteca comunale “E. Garin” di Mirandola, dallo scorso 6 novembre ha dovuto sospendere l’apertura al pubblico. Per proseguire quindi il servizio a favore della cittadinanza è stata organizzata un’attività di consegna a domicilio di libri e documenti richiesti dagli utenti, ed in partenza dal prossimo 23 novembre. E’ possibile infatti contattare la biblioteca (biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it; oppure telefonando a 053529778/29783) e comunicare i titoli di proprio interesse; gli operatori forniranno un riscontro sulla disponibilità dei documenti e su tempi e modalità di consegna.

Dato il consistente numero di utenti (nel mese di ottobre la media è stata di 71 presenze giornaliere), sono state definite alcune semplici regole: ogni utente potrà effettuare una sola richiesta mensile di consegna a domicilio, per un massimo di cinque libri; la sicurezza e la tutela della salute degli operatori e degli utenti hanno la massima priorità, pertanto cittadini in isolamento non potranno richiedere il servizio; la consegna avverrà a distanza: i cittadini sono tenuti infatti ad aspettare che gli operatori depositino i volumi all’esterno dell’abitazione, prima di avvicinarsi per il recupero. Fino a nuove disposizioni di legge, i prestiti in corso sono prorogati automaticamente



Da lunedì 23 novembre anche la biblioteca del Comune di San Prospero attiva il servizio di consegna a domicilio di libri e dvd su prenotazione.

Dalla stessa data, presso il cortile della biblioteca, sarà anche operativo Take away, ovvero il servizio di prestito e riconsegna su prenotazione di articoli bibliotecari. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 059/906010 negli orari di apertura degli uffici o scrivere una mail all'indirizzo biblioteca@comune.sanprospero.mo.it.



Stesso servizio attivo anche a Bomporto, dove tutti i residenti del Comune possono prendere in prestito libri, riviste e dvd e riceverli direttamente a casa. Per farlo è necessario contattare la biblioteca al numero 059-909780 attivo dal lunedì al venerdi alle ore 8.30 alle ore 12.30 oppure inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.bomporto.mo.it. La consegna dei volumi avrà luogo ogni giovedì pomeriggio.