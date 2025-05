Bilancio Comune Maranello, Fdi: 'Vendute azioni Hera per coprire le spese'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





E' stato approvato dal Consiglio comunale di Maranello nel corso dell’ultima seduta il Rendiconto di Gestione 2024.

'Dall’analisi dei dati di bilancio emerge un aumento delle entrate extra-tributarie e dei finanziamenti intercettati da altri enti, che hanno consentito una copertura del 63% sulle spese per i servizi, nonostante l’incremento dei costi. Sul fronte degli investimenti, invece, nel triennio 2022-2024 gli interventi hanno sfiorato i 17 milioni di euro, anche grazie ai contributi esterni che sono stati intercettati tramite bandi regionali, nazionali ed europei. Inoltre, l’indebitamento rispetto al 2010 è calato del 76%. La gestione 2024 si è chiusa con un Risultato di Amministrazione positivo - commenta Davide Nostrini, assessore comunale al bilancio - grazie a un’attenta politica di bilancio che si è protratta negli anni e che garantisce oggi sia gli equilibri della parte corrente sia un buon livello di servizi.

Ciò nonostante i costi dei servizi stessi e la spesa dovuta ai rinnovi contrattuali siano aumentati per la pubblica amministrazione'.'Riguardo alle aliquote, più nel dettaglio, addizionale Irpef, Imu ed Imposta di soggiorno - ‘congelate’ dal 2015, la prima, e le altre due dal 2012 - sono rimaste invariate. Così come l’aliquota Tari, immutata da dieci anni, la cui approvazione comprende la conferma degli sconti progressivi fino al 90% in base all’ISEE, della riduzione del 20% sulla quota variabile per chi effettua il compostaggio domestico e delle agevolazioni applicate in base ai rifiuti solidi urbani conferiti presso la stazione ecologica. Confermate, inoltre, anche le scontistiche Tari rivolte ai gestori di locali destinati alla somministrazione di alimenti che effettuano la raccolta differenziata della ‘frazione umida’, agli enti del terzo settore senza scopo di lucro.

Dopo essere riusciti a garantire che l’aliquota Tari per la copertura del servizio rifiuti non variasse - aggiunge l’assessore Nostrini - stiamo ora affrontando insieme ad Anci la questione dei 6 euro ‘extra’ che in tutti i Comuni italiani cittadini ed imprese dovranno pagare per effetto di un recente decreto del Governo centrale, che riteniamo sia penalizzante anche per i maranellesi. È un ‘balzello’ esterno al Piano Economico Finanziario, quindi le normative ci impediscono di agire con soldi pubblici per neutralizzarlo'.

'Le dichiarazioni diffuse dall’assessore, seppur apprezzabili nella volontà di evidenziare i progressi dell’amministrazione, non riflettono pienamente la realtà della situazione economica e finanziaria del nostro ente. I risultati di bilancio, infatti, evidenziano ancora alcune criticità ed aree di miglioramento che non possono essere ignorate. Non a caso é stata ad esempio inserita nel bilancio di previsione la vendita di azioni Hera per coprire in parte le spese di realizzazione del terzo stralcio del Parco dello Sport; tale soluzione, indipendentemente se si realizzerà, pare alquanto significativa che tutto non funzioni al meglio nel consuntivo, dato il buon rendimento delle stesse azioni ed il trend positivo. Si pensi infatti alla poca visione programmatica dato che i dividendi possono essere utilizzati nei bilanci annuali per la spesa corrente, cosa che potrebbe comportare, a titolo di esempio, maggiori manutenzioni'. A dirlo è il consigliere comunale di Fdi Barbara Goldoni.'Riteniamo quindi fondamentale adottare un approccio trasparente ed oggettivo nel presentare i dati, evitando giudizi eccessivamente ottimistici che potrebbero creare false aspettative o nascondere problematiche di fondo. La nostra priorità rimane quella di lavorare per una gestione più efficace delle risorse pubbliche, con attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini.Ribadiamo il nostro impegno a monitorare costantemente la situazione finanziaria dell’ente, promuovendo confronti aperti con tutte le parti interessate, per garantire una gestione più responsabile e trasparente, cosa che però l’amministrazione evita accuratamente di fare, tanto che nel Consiglio comunale con all’odg l’approvazione del rendiconto non era presente nessuno in rappresentanza della Maranello Sport, nonostante fosse stato ben richiesto e le criticità di questa'.Il consigliere conclude precisando di 'non avere molta fiducia in chi ha ammesso in Commissione, in risposta ad un suo quesito, di non sapere, anche solo a titolo informativo, che il bilancio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico non sarebbe stato approvato entro il 30 aprile e che la Camera si fosse espressa per una proroga dell’approvazione delle tariffe e regolamenti della Tari al 30/06/2025'.