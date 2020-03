Bloccati prima del furto

A bordo di una station wagon si aggiravano, intorno alle ore 20, con fare sospetto in una zona di residenziale di Maranello e nei pressi di alcune abitazioni. Un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri della locale stazione presente in zona in una consueta attività di controllo.I 4 sono stati fermati e l'auto sottoposta a controllo durante il quale sono stati rinvenuti diversi attrezzi atti allo scasso, il cui possesso era ingiustificato. Tra questi strumenti due grossi tronchesi.I quattro, tutti di nazionalità moldava e con precedenti specifici, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di grimaldelli in concorso. Il materiale è stato tutto sottoposto a sequestro ed è stata inoltrata una proposta per il foglio di via obbligatorio da Maranello.