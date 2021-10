Bomporto, 11enne travolta. Trasportata in ospedale in elicottero

Grave incidente questa mattina a Bomporto sulla Provinciale per Modena all'incrocio con via della Pace. Un furgone, per cause in corso di accertamento, ha investito una adoloscente di 11 anni.Sul posto è giunto, insieme all'ambulanza, l'elisoccorso e la ragazza è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto la polizia locale di Bomporto. Non è la prima volta che si verificano incidenti su quel tratto di strada giudicato dai residenti molto pericoloso.