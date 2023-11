Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per aver svolto con umiltà e senza sosta, con grande passione e assoluta dedizione, numerosi servizi a favore della comunità e delle giovani generazioni, diventando un punto di riferimento per i concittadini' - recita la pergamena realizzata per l’occasione dall’Amministrazione comunale di Bomporto.Momento significativo dell’edizione 2023 della Fiera di San Martino, la consegna del riconoscimento ha avuto luogo nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta presso la Sala del Consiglio di Bomporto, conferito per mano del sindaco Tania Meschiari e del vicesindaco Ilaria Malavasi.