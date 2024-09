Bomporto, al via la disinfestazione per un caso di Dengue

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’attività, richiesta dal Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl, sarà preceduta dall’affissione di volantini e si svolgerà nelle vie indicate nell'Ordinanza sindacale nr 53 del 17/09/2024, ovvero in parte delle vie Carlo Testa, Togliatti e Fermo Corni.

Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2024 della Regione Emilia-Romagna prevede, infatti, in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi e larvicidi oltre che di eliminazione dei focolai larvali, per un raggio di 200 metri dal luogo in cui si sono manifestati i casi di contagio.

Si segnala che l'Isola Ecologica di Hera in via Carlo Testa 3/a, trovandosi all'interno dell'area soggetta a disinfestazione, resterà chiusa fino a sabato 21, per poi riaprire regolarmente domenica 22 settembre.



Ai residenti è richiesto di collaborare, per consentire l’accesso a giardini e cortili privati agli operatori della ditta SIREB sas incaricata di effettuare gli interventi larvicidi e adulticidiL’Ordinanza di cui sopra, firmata dal sindaco Tania Meschiari, chiede inoltre ai cittadini di attenersi alle seguenti disposizioni e misure di cautela: prima del trattamento adulticida è bene raccogliere frutta e verdura negli orti, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico e proteggere ugualmente ricoveri e suppellettili di animali; durante il trattamento, rimanere all'interno di abitazioni o aziende con finestre e porte ben chiuse, spegnere gli impianti di ricambio dell'aria (es. condizionatori, aeratori, ecc.) e tenere al chiuso gli animali domestici; dopo il trattamento, aspettare almeno 3 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente irrorate con i prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia, utilizzare guanti lavabili o usa e getta per pulire mobili, suppellettili e giochi per bambini e, infine, in caso di contatto con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente con acqua e sapone.