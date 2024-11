Bomporto, Claudio Gibertini e Alice Venturelli il San Martino d’oro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alice Venturelli, volontaria del Servizio Civile che ha coinvolto la comunità bomportese nella realizzazione di una nuova cisterna nel villaggio di Andaromihomaky, a Tulear, sulla costa sudoccidentale del Madagascar, è stata premiata “per la testimonianza, l’impegno e per aver contribuito alla nascita del progetto ‘Zazakely’, con il quale continua ancora oggi a sostenere ed aiutare i bambini e alcune comunità del Madagascar, coinvolgendo la comunità di Bomporto in tale impresa”, come recita la pergamena realizzata per l’occasione dall’Amministrazione comunale di Bomporto e consegnata a Venturelli, davanti ai presenti in Sala del Consiglio e alla comunità malgascia collegata da remoto.



Il premio postumo a Claudio Gibertini, già Assessore, Presidente della Polisportiva Solarese, volontario del Gruppo comunale di Protezione Civile e figura centrale dell’associazionismo locale, scomparso nel settembre scorso all’età di 67 anni, è stato consegnato alla moglie Mara, alla figlia Lisa, al figlio Luca e al presidente della Polisportiva Solarese Ivan Reggiani, “per aver svolto con costanza, grande passione e senza riserve, numerose e significative attività per l’intera comunità, nel campo dello sport, del volontariato e dell’impegno politico, divenendo nel tempo un punto di riferimento per tutti coloro che lo hanno conosciuto e che a lui si sono rivolti per un aiuto o un consiglio”, come si legge nella motivazione.