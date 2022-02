Bomporto Comune Commissariato: arriva il Vice Prefetto Piva

Arriva il commissariamento di Bomporto, Comune modenese il cui sindaco Angelo Giovannini si è dimesso il mese scorso. La prefetta Alessandra Camporota, secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha proposto al ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio comunale, che sarà adottato con decreto del presidente della Repubblica. Ravvisata 'la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza connessi all'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ente', Camporota ha disposto la sospensione del Consiglio comunale medesimo e la nomina del proprio dirigente Pier Luigi Piva, viceprefetto, in servizio in Prefettura, come commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune.