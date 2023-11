Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Don Jusu è nato nel 1973 a Mattru Jong, città meridionale della Sierra Leone, è stato ordinato il 24 novembre 2006 presso la diocesi di Freetown, che comprende l’area occidentale del Paese africano, e presterà servizio in Arcidiocesi per un periodo di tre anni.Castellucci ha inoltre nominato don Kossi Joseph Semeko, di 51 anni, collaboratore parrocchiali delle comunità pavullesi dei Santi Pietro e Paolo apostoli a Gaiato, di San Bartolomeo apostolo a Pavullo, dei Santi Vincenzo e Anastasio a Monteobizzo. Classe 1971, don Semeko è nato in Togo, nella località di Dédomé, ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 2003 presso la diocesi di Atakpme, situata nella Regione degli Altopiani dello Stato togolese.