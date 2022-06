Bomporto, ecco la nuova Giunta targata Meschiari

La Sindaca Tania Meschiari ha nominato gli assessori della nuova Giunta comunale di Bomporto. La comunicazione ufficiale della squadra che amministrerà il Comune per i prossimi cinque anni avviene alla vigilia del Consiglio Comunale d’insediamento, che avrà luogo sabato 25 giugno alle 9 presso la Sala del Consiglio di Bomporto.Due conferme e due novità nella nuova Giunta. vicesindaca è Ilaria Malavasi, 36 anni, ingegnere gestionale e consigliera comunale eletta, a cui sono state affidate le deleghe ad Associazionismo, Sport, Pari Opportunità, Controllo di Gestione e Transizione Digitale.Andrea Berselli, 26 anni, studente universitario e consigliere comunale eletto (già consigliere delegato nella precedente Amministrazione), ha ricevuto dalla sindaca Meschiari le deleghe all’Ambiente, alla Sicurezza urbana, alla Mobilità sostenibile e Viabilità e all’Arredo Urbano.Vittorio Leo, 48 anni, responsabile qualità in un’azienda meccanica e consigliere comunale eletto, avrà la delega ai servizi educativi per l’infanzia, alle Politiche giovanili e alla Comunicazione.La sindaca Meschiari mantiene per sé le deleghe a Lavori Pubblici e Urbanistica, Protezione Civile, Economia e Promozione del Territorio, Politiche sociali per le famiglie, Legalità e Cultura.In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale, la sindaca Meschiari, oltre ad adempiere agli atti formali relativi ai nuovi consiglieri e alla nomina dei rappresentati di Bomporto in Consiglio dell’Unione, procederà al giuramento e comunicherà al Consiglio comunale i componenti della Giunta.'Una squadra che propone la giusta combinazione tra esperienza e innovazione, con figure competenti, all’altezza delle sfide che attendono il Comune nei prossimi cinque anni – è il commento della sindaca Tania Meschiari –. Siamo già al lavoro sulle priorità che abbiamo individuato e annunciato nel corso della campagna elettorale. Contiamo tanto anche sul supporto dei consiglieri, a cui chiederò il pieno coinvolgimento su progetti specifici riguardanti il piano d’emergenza di Protezione Civile, la sanità, il verde pubblico, le comunità energetiche, il monitoraggio delle opportunità del PNRR e la partecipazione'.