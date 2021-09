Bomporto, il saluto del sindaco al nuovo parroco

Come annunciato ieri don Filippo Guaraldi, parroco di Sorbara, prenderà la guida pastorale anche di Bomporto e Solara. L’attuale parroco di Bomporto, don Francesco Bruni, è stato nominato dall’Arcivescovo Castellucci pastore della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, alla Sacca a Modena.Il saluto e l’augurio ai due sacerdoti da parte dell’amministrazione comunale di Bomporto nelle parole del sindaco Angelo Giovannini: “Ho appreso nella giornata di ieri le importanti decisioni di sua eccellenza Erio Castellucci riguardanti le tre Parrocchie presenti sul nostro territorio comunale e, a nome dell'amministrazione e dell'intera comunità bomportese vorrei congratularmi con Don Filippo Guaraldi e don Francesco Bruni per i nuovi incarichi e le nuove responsabilità a loro assegnate. A entrambi voglio esprimere i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro nelle loro nuove sedi, sicuro che porteranno la loro esperienza e la loro speciale sensibilità al servizio delle comunità che serviranno. A Don Filippo, che ora si dovrà occupare di tutte le tre Parrocchie bomportesi, toccherà ancora più lavoro, più responsabilità ma anche, son sicuro, più soddisfazioni e più possibilità di far del bene alle persone. A Don Francesco il più sentito ringraziamento per la sua apprezzatissima opera svolta a San Nicolò in questi anni e per la stima e l'affetto che si è saputo conquistare nel cuore dei bomportesi”.