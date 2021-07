Bomporto, Luigi Bertaglia entra in Consiglio comunale

Luigi Bertaglia entra a far parte del Consiglio comunale di Bomporto. Veterinario di 55 anni, da 28 residente a Solara, Bertaglia assume l’incarico da consigliere nel gruppo di minoranza “Uniti per Bomporto” al posto di Simone Scano, che per motivi professionali ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni e lasciare il ruolo istituzionale.La surroga del dimissionario Scano e il conseguente ingresso in Consiglio di Luigi Bertaglia sono state approvate nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 giugno, nella stessa seduta il consigliere Bertaglia è stato eletto all’unanimità membro della commissione per la formazione dell’albo dei giudici popolari.A surroga avvenuta, il sindaco Giovannini ha voluto ringraziare il consigliere uscente Scano per l’attività svolta in questi mesi tanto complicati, e ha augurato buon lavoro a Bertaglia, alla sua prima esperienza politico-amministrativa.