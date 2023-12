Bomporto, nel 2023 cinquanta sanzioni per abbandono rifiuti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I trasgressori sono stati individuati grazie alla foto trappola che, acquistata dal Comune di Bomporto e in dotazione alla Polizia Locale dell’Unione Comuni del Sorbara, da maggio di quest’anno viene installata a rotazione nelle postazioni più soggette ad abbandono rifiuti.'Ricordando che la sanzione amministrativa ammonta a 217 euro, informiamo la cittadinanza che con l’entrata in vigore della legge 137/2023, l’abbandono rifiuti da parte di un privato cittadino è diventato un reato punibile con un'ammenda penale. Rimane sanzionabile in via amministrativa l’errato conferimento dei rifiuti, ovvero l’abbandono degli stessi in prossimità delle isole di base - spiega il Comune in una nota -. E’ da considerarsi ‘errato conferimento rifiuti’ anche l’abbandono di sfalci e potature accanto all’apposito cassonetto marrone, tali residui vegetali vanno, per tanto, inseriti all’interno.

In virtù degli ottimi risultati ottenuti sulla raccolta differenziata, per i quali il Comune di Bomporto si è aggiudicato un premio come “Comune Riciclone” per l’anno 2022, si invita la cittadinanza a tenere comportamenti corretti, anche in previsione delle festività. Segnaliamo, a tal proposito, che il servizio di raccolta a cura di Hera si svolgerà regolarmente anche durante il periodo festivo, secondo il calendario previsto. Va detto infine che, grazie ai dati forniti dalla foto trappola, si rileva come l'abbandono rifiuti sul territorio comunale provenga tanto da residenti a Bomporto quanto da utenze registrate in altri comuni, dando luogo al cosiddetto fenomeno della migrazione dei rifiuti'.