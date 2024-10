Bomporto, nel fine settimana inaugura la Fiera di San Martino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si apre ufficialmente sabato 2 novembre la Fiera di San Martino, il tradizionale evento promosso dal Comune di Bomporto, dieci giorni di iniziative e proposte rivolte alla comunità e ai visitatori.



In piazza Matteotti sarà possibile ammirare le creazioni artistiche e i prodotti artigianali del mercatino dell’ingegno, mentre in via per Modena sarà allestita la mostra di biciclette storiche dei mestieri ambulanti “Due ruote nel tempo”. Alle 15.15 appuntamento in piazza Roma per la sfilata di auto d’epoca, a seguire l’inaugurazione ufficiale della manifestazione col tradizionale saluto dell’Amministrazione comunale alle attività commerciali del centro, e l’apertura di BorgoBuono, il villaggio delle eccellenze enogastronomiche bomportesi in piazza Donatori di Sangue, e dell’Enoteca Lambrusco, con i produttori vinicoli locali e le degustazioni dei vini delle cantine del territorio.









L’arte fa tappa in Sala del Consiglio con la mostra dei pittori locali “Sognare con le mani”, mentre in parrocchia alle 15.



30 va in scena la pesca di beneficenza e alle 16 alla Darsena inaugura la mostra fotografica “Clima: i cambiamenti climatici. Una scomoda certezza”, con gli scatti di Francesco De Marco e Giordano Cerè dell’Associazione FotoArt. Le auto più iconiche del Novecento saranno in mostra in piazza Roma e in via per Modena a partire dalle 16, poi dalle 16.30 tutta l’esuberanza della street band Bandastorta porterà le atmosfere festive dell’America Latina e dell’Est Europa lungo le strade di Bomporto, nella prima esibizione del festival delle marching band. Serata in parrocchia con la tombolata presso la palestra.









Domenica 3 novembre la Fiera entra nel vivo con l'apertura del Mercato della Toscana in piazza Matteotti e ungo le vie del centro, il mercato contadino e il mercato dell'arte e dell'ingegno in piazza Roma, dove sarà possibile anche gustare il buon cibo di una volta e in particolare le frittelle di riso.



Dalle 9.30 il volontariato bomportese di racconta alla galleria Tornacanale nell’iniziativa Banchettiamo, dalle 10 si balla e si canta in piazza Roma con Radio San Martino in compagnia di dj Max e dj Mony. In Fiera sarà presente anche uno stand del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, che alle 10 saranno in piazzetta Municipio per presentare le iniziative “Informati e preparati” e “Io non rischio”. Dalle 10 in piazza Roma le telecamere di Trc trasmetteranno in diretta la Fiera nel programma 'Ci vediamo in piazza!' di Andrea Barbi, mentre alle 10.30 riapre BorgoBuono e alle 11 la Banda Rei porterà le più celebri colonne sonore del cinema nell’ambito del Festival delle Marching Band.



Pomeriggio dedicato ai più giovani con Coccolasino e Asinobus in piazzetta del Pozzo, la sfilata di trampolieri 'Il mondo di là' e lo spettacolo di teatro di strada 'Baby Raptor', mentre alle 16 dalla chiesa di San Nicolò partirà la visita guidata ai beni artistico-architettonici del territorio e all’Acetaia comunale. I brani più significativi degli anni Ottanta interpretati dalla Badaboomer Band accompagneranno in musica l’avvicinarsi del San Martino d’oro, il premio dedicato ai cittadini che si sono distinti per meriti civili e sociali, che verrà consegnato alle 18 in Sala del Consiglio.