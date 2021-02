Bomporto, ordinanza contro abbandono mascherine: multe da 3mila euro

Il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini ha firmato un’ordinanza con la quale vengono stabilite sanzioni pecuniarie per i cittadini che volontariamente gettano sul suolo pubblico i dispositivi individuali di protezione usati per contenere la diffusione del contagio da Covid. L’ordinanza, valida fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, equipara le mascherine ai rifiuti urbani pericolosi, e le multe variano da 300 a 3mila euro.

“Abbiamo voluto dare un segnale forte di civiltà nei confronti di una cattiva prassi, che nelle ultime settimane si sta diffondendo anche nel nostro territorio. Con il passaggio in zona gialla siamo portati a sentirci più liberi e questo, paradossalmente, aumenta il rischio - afferma Giovannini -. È necessario tenere alta la guardia nei confronti del virus e allo stesso tempo mantenere comportamenti corretti per quanto riguarda lo smaltimento dei dispositivi di protezione: speriamo di non dover sanzionare nessuno e di non vedere più in giro mascherine gettate a terra”.