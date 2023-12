Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri e il vicesindaco Manuela Rossi, insieme al sindaco di Bomporto Tania Meschiari, hanno incontrato il neo eletto Consiglio Comunale Alunni.Invitate dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Pavarotti, Olga Tamburini, hanno conosciuto e 'proclamato' ufficialmente il loro collega primo cittadino Javier Fantuzzi della classe 3° E e il vicesindaco Raffaele Fontana della classe 2° F.Le ragazze e i ragazzi della Scuola Volta sono andati a votare il 27 novembre scorso, 407 in tutto gli aventi diritto che hanno decretato l'elezione di sindaco, vicesindaco e consiglieri.Tante le candidate e i candidati che hanno partecipato alla corsa elettorale, confermando la buona riuscita di un importante progetto portato avanti insieme ai loro docenti, con l'intento di sensibilizzare e promuovere l'impegno per il 'bene comune'.E tante anche le idee e le proposte messe in campo, a partire da quelle sul funzionamento della scuola per estendersi all'esterno, verso la comunità più ampia. Ora gli eletti e le elette si sono divisi in 5 commissioni (Bilancio, Ambiente e Sicurezza, Cultura e Istruzione, Tempo libero, Solidarietà) e sono pronti a proseguire il loro lavoro, potendo contare sull'aiuto e sulla disponibilità al confronto dei Comuni di Bastiglia e Bomporto.