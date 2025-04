'Bomporto, su quella strada le auto sfrecciano a velocità folli: serve un velox'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La strada Reduci dalla prigionia che conduce dal semaforo di via Chiaviche a Bastiglia, fino all'ingresso di Bomporto è pericolosa: le macchine procedono a velocità elevata e, nonostante la linea continua, sorpassano spesso in prossimità del ponte sul Naviglio creando situazioni di estremo pericolo poiché non vedono le auto che arrivano'. A lanciare l'allarme sono alcuni residenti di Bastiglia e Bomporto che percorrono abitualmente la strada.

'Abbiamo segnalato la situazione ai responsabili alla viabilità del Comune di Bomporto, sollecitando maggiori controlli e l'istallazione eventuale di autovelox, ma è stato risposto che ci sono già due autovelox, uno a Villavara e uno al Gorghetto e per un autovelox in quel tratto non vi erano le necessarie condizioni di sicurezza. Non si dovrebbe aspettare che le disgrazie accadano. Chiediamo all'amministrazione di Bomporto di intervenire'.