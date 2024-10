Bomporto, tradizione e novità alla Fiera di San Martino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'anteprima della Fiera sarà la tradizionale camminata del Lambrusco, organizzata da Basser Volley in collaborazione con APS Laghi Elena e il patrocinio del Comune di Bomporto, in calendario venerdì 1° novembre con partenza alle 7.30 da piazzale dello Sport. Sabato 2 novembre l'inaugurazione ufficiale con i saluti delle autorità e l'apertura di Borgobuono e dell'Enoteca Lambrusco in piazzale Donatori di Sangue.

La festa proseguirà nel pomeriggio tra mostre, mercatini e l’esuberante street band Bandastorta ad inaugurare il festival delle marching band, ed entrerà nel vivo domenica 3 novembre con l'apertura del mercato della Toscana, il mercato contadino e il mercato dell'arte e dell'ingegno, la musica in piazza Roma con dj Max e dj Mony e le proposte delle associazioni, tra cui 'Banchettiamo!' alla Galleria Tornacanale e il punto informativo della Protezione Civile in Piazzetta Municipio. Sempre domenica 3 in piazza Roma le telecamere di Trc trasmetteranno in diretta la Fiera nel programma 'Ci vediamo in piazza!' di Andrea Barbi, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai più giovani con Coccolasino e Asinobus in piazzetta del Pozzo, la sfilata di trampolieri 'Il mondo di là' e lo spettacolo di teatro di strada 'Baby Raptor', fino alle 18, quando in Sala del Consiglio verrà consegnato il San Martino d'oro.





Settimana ricca di iniziative: lunedì 4 serata dedicata alle manovre di disostruzione pediatrica, martedì 5 incontro con i Maestri Assaggiatori della Consorteria di Spilamberto alla presenza del Gran Maestro Maurizio Fini, mercoledì 6 proiezione al Teatro comunale del video-documentario 'Bomporto Futbal. Le vie dei Sentimenti' in collaborazione con l’Associazione Mo’ Better Football e giovedì 7 sempre a teatro l'incontro con lo scrittore e giornalista Paolo Berizzi, che presenterà il suo ultimo libro 'Il ritorno della Bestia', in una serata ad ingresso libero, a cura di ANPI Bastiglia Bomporto Ravarino.



Il secondo week end di Fiera si apre sabato 9 e sarà un San Martino formato famiglia: alle 10 in biblioteca si narra la leggenda di San Martino, nel pomeriggio ci si diverte con l'arte e con i giochi di una volta, mentre in piazza Matteotti il grande gioco dell'uva, una caccia al tesoro alla scoperta dei segreti della lavorazione del mosto. E poi laboratori artistici, attori di strada, degustazioni fino a sera, quando la Fiera si sposta a Teatro per l'esordio della rassegna 'Sabet in dialet' con lo spettacolo 'Trèi sorèli fôra ed tèsta'. La Fiera continua domenica 10 tra mercati, marching band, teatro di strada, i sapori della tradizione in piazza Roma (dove avrà luogo una dimostrazione della tradizionale pcarìa), a Borgobuono e all'Enoteca Lambrusco e in serata con Bompo's Got Talent 6.0 al Teatro comunale, poi lunedì 11 novembre, nel giorno di San Martino, il gran finale con mostre, mercatini, degustazioni, la visita guidata ai beni artistici-architettonici del territorio e gli spettacoli di strada.