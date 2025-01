Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Comune di Bomporto ha avviato le procedure per l'acquisto di un immobile da destinare a nuova Caserma dei carabinieri.Con delibera 41 del 27 novembre 2023, il Consiglio comunale di Bomporto aveva approvato una variazione di bilancio per l'allocazione di 180mila euro, destinati all'acquisizione di un edificio idoneo. Successivamente, con delibera di Giunta 118 del 19 dicembre 2024, è stato avviato l'iter per un'indagine di mercato allo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse alla vendita di un immobile, con possibilità di ristrutturazione a cura dell'Amministrazione.'Ieri – ha dichiarato la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari – abbiamo pubblicato in albo pretorio l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla vendita.

Queste azioni testimoniano l’impegno solido e prioritario del Comune di Bomporto per la sicurezza del territorio, con l’obiettivo di garantire una costante presenza delle forze dell'ordine e rispondere alle esigenze della nostra comunità'. I proprietari interessati, o i soggetti legittimati alla vendita dell'immobile, possono fare la loro offerta al Comune di Bomporto entro e non oltre le 13 del 14 febbraio 2025.

L’immobile oggetto di proposta deve poter accogliere una Stazione dei Carabinieri rientrante nella tipologia di “Stazione Base tipo B”, per una forza organica da 6 a 9 unità e presentare le seguenti caratteristiche:Dovrà essere ubicato in Comune di Bomporto, in prossimità del centro abitato del capoluogo o nelle principali frazioni comunali e, comunque, in zona ben collegata con le principali vie di comunicazione, raggiungibile con mezzi privati, adeguatamente servita da mezzi pubblici e dalla viabilità principale.Dovrà avere le seguenti caratteristiche dimensionali:superficie complessiva netta maggiore o uguale all'attuale Stazione dei carabinieri posta in Bomporto, via Ravarino-Carpi 56 (circa 373 metri quadrati), all’interno della superficie di cui sopra, oltre agli spazi da destinare alla zona operativa, dovrà esserci la possibilità di ricavare i seguenti spazi: zona logistica, con sala mensa, cucina, servizi igienici, 2 camere doppie (4 posti letto), zona servizi, con un'autorimessa, ripostigli, locali tecnici e deposito armi, zona alloggi, con un alloggio e area cortiliva riservata.L'immobile dovrà essere dotato di parcheggi per le auto di servizio in zona limitrofa, sorvegliabile e facilmente raggiungibile e di almeno un posto auto all'interno dell'area cortiliva recintata.Dovrà essere dotato di parcheggi per il pubblico in zona limitrofa e facilmente raggiungibile.