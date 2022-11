Bomporto, una serra di marijuana in casa: arrestato 31enne italiano

Sul posto sono state rinvenute e sequestrate 21 piante di marijuana e circa 1,1 chili di sostanza già pronta per lo spaccio

Nella serata di venerdì 17 novembre la polizia in collaborazione con la polizia locale di Modena, ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni, incensurato, per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti.

Un'abitazione a Bomporto è stata individuata come probabile laboratorio per l'attività. Con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga della Polizia Locale, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo nella abitazione una serra indoor per la coltivazione ed essiccazione di marijuana.



Sul posto sono state rinvenute e sequestrate 21 piante di marijuana e circa 1,1 chili di sostanza già pronta per lo spaccio, oltre a strumenti per la coltivazione ed essiccazione, quali concimi, ventilatori, lampade solari e termostati. L'arrestato è stato condotto in carcere. Il Gip ha convalidato l'arresto applicando all'indagato su conforme richiesta di questa Procura la misura cautelare degli arresti domiciliari.





