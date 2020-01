'Bonaccini si ricorda della montagna solo in campagna elettorale'

'Bonaccini si ricorda della montagna modenese solo a ridosso delle elezioni o con azioni tardive, come il dimezzamento dell'Irap, o con promesse vuote e che smentiscono quanto fatto (o non fatto) sinora come l'annuncio della riapertura dei punti nascita o la manutenzione delle strade'. A parlare è il capogruppo di Forza Italia in Regione Emilia Romagna e ricandidato alle elezioni del 26 gennaio, Andrea Galli.





'Dimezzare l'Irap per le aziende della montagna non serve a nulla se la montagna si svuota a causa di una viabilità pessima, di coperture di rete da Paese in via di sviluppo e di servizi ridotti al minimo' - afferma Andrea Galli. 'Le imprese vanno sostenute certamente con misure fiscali choc a partire dall'eliminazione dell'Irap, ma occorre ancor prima porre le basi per rendere l'Appennino vivibile non solo da chi, innamorato della propria terra, resiste eroicamente. I recenti interventi sulle Provinciali, penso alla 486 di Montefiorino o alla provinciale 31 di Olina sono solo azioni-tampone in un contesto drammatico per la viabilità montana. Per non parlare del tema della sanità con la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Pavullo voluta dalla Regione, difesa per anni dall'assessore regionale Venturi con la scusa del limite dei 500 parti e sulla quale ora - col terrore di perdere le elezioni - Bonaccini fa una retromarcia solo a parole a due giorni dal voto. Forza Italia ha ora e ha sempre avuto in passato una posizione chiara per la montagna modenese: mantenimento del punto nascita di Pavullo, potenziamento dell'ospedale, massicci investimenti in viabilità e creazione anche di zone tax free nelle aree più disagiate. Su tutto questo Bonaccini ha già dato il cattivo esempio e non può più predicare nulla'.