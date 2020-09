Bonifico truffaldino: denunciato 50enne

Aveva mandato una mail ad una 44enne modenese con la quale era riuscito ad entrare in possesso dei dati sensibili bancari. La mail, apparentemente inviato dalla banca di riferimento, pareva motivata dalla necessità di aggiornare i dati del cliente in possesso della banca. Ma anche in questo caso, come spesso succede nella richiesta di dati via mail, si nascondeva la truffa. Quella orchestrata da un 50enne campano che una volta in possesso dei dati per operare sul conto della donna, non si è fatto scrupolo ad effettuare un bonifico, a proprio favore, di 2800 euro.A distanza di pochi giorni, nel controllare il proprio estratto conto, si era però accorta dell'ammando e dell'operazione a favore di una persona sconosciuta. Ha così denunciato il tutto alla stazione dei Carabinieri di Formigine che hanno subito avviato i necessari accertamenti che hanno portato all'identificazione del beneficiario del bonifico, subito denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se l’uomo si sia reso responsabile di altre truffe, commesse con lo stesso modus operandi, in danno di altre ignare vittime