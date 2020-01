Borgonzoni oggi in Appennino: ‘Riapriremo punto nascita Pavullo’

'Al governo della Regione siamo pronti a riaprire i punti nascita come quello di Pavullo e a garantire, finalmente, alla gente di montagna, una sanità attenta e puntuale. Rimedieremo ai danni creati da Bonaccini e dal suo partito, il Pd, che ha pianificato la spoliazione dei servizi in Appennino, che ha generato disagi, disservizi e gravi rischi per queste comunità'. Così Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, ricevendo questa mattina, a Riolunato il dossier del comitato Pavullo 95, alla presenza del senatore della Lega Stefano Corti. In particolare, dal documento, emerge che il punto nascita è stato per anni sopra la cosiddetta soglia di sicurezza dei 500 parti e che l'ospedale di Pavullo è stato progressivamenre spoliato di servizi per la scelta della Regione di concentrarli su Sassuolo e Baggiovara.

'Bonaccini aveva la possibilità di evitare la chiusura del punto nascita e di mantenere tutti i servizi necessari ma ha voltato le spalle alle donne e alle famiglie della montagna', ha detto Borgonzoni, annunciando presto un nuovo approfondimento col comitato.