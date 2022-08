Buon appennino, a Pavullo la vetrina delle imprese agricole

Dalle 10.00 del mattino fino a sera, lungo le vie del Centro Storico, si potranno trovare laboratori tematici che insegneranno le buone pratiche per il rispetto dell'ambiente e la conoscenza di saperi antichi, stand gastronomici con prodotti a km zero, esperienze di economie sostenibili e moltissime eccellenze del nostro territorio. 'L'obiettivo di Buon Appennino, un'iniziativa promossa in collaborazione tra gli assessorati all'Ambiente, al Commercio e al Turismo del Comune di Pavullo, è quello di dare maggiore visibilità alle piccole e medie imprese agricole locali, proponendo una manifestazione capace di attrarre visitatori interessati a conoscere i valori del Frignano, e di favorire ed incrementare l'utilizzo delle produzioni agroalimentari nostrane, sensibilizzando i produttori alla piena valorizzazione del proprio territorio, anche attraverso la condivisione di buone pratiche di sostenibilità. Per questo all'interno dell'evento si è scelto di organizzare un incontro così importante come quello sul progetto 'Life AgriColuture' ha spiegato la Vicesindaco con delega all'Ambiente Claudia Piacentini.





L'evento principale della giornata si svolgerà nella Sala Consigliare di piazza Montecuccoli dove, dalle 10.15, si terrà un seminario di presentazione del progetto europeo 'Life AgriColture' sostenuto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, dal Consorzio della Bonifica Burana, dal Centro Ricerche Produzioni Animali e dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Durante questo momento di confronto si presenterà il progetto, il ruolo dei consorzi di bonifica, le buone pratiche attivate nelle aziende agricole aderenti insieme ai loro risultati e si illustrerà il “Patto per il Suolo” per l'agricoltura dell'Appennino Emiliano.



'L'invito per Domenica 4 è quindi aperto a tutti i cittadini che vogliano conoscere e sostenere le eccellenze del nostro territorio: i prodotti a km zero, le esperienze di imprese innovative, le buone pratiche di sostenibilità e i sapori tipici dell'Appennino. All'interno della manifestazione sarà anche presente l'area dedicata ai presidi Slow Food delle aziende del Frignano' ha concluso la Vicesindaco con delega all'Ambiente Claudia Piacentini.



Foto: Comune di Pavullo