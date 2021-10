Cacciatori cercano di sparare a una lepre, ma colpiscono 2 agricoltori

Hanno cercato di sparare a una lepre ma hanno ferito due agricoltori. Tragedia sfiorata questa mattina al confine tra le province di Mantova e di Modena. I cacciatori tra San Martino Spino e Sermide stavano mirando ad una lepre e hanno colpito per sbaglio due operai agricoli di una vicina azienda. I due, di 55 e 57 anni, colpiti al volto e al braccio, sono stati trasportati all’ospedale Poma di Mantova. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri per le indagini.

