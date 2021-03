Cade durante l'escursione in bici, interviene l'elisoccorso

E' caduto e si è infortunato mentre stava percorrendo sentiero 416 tra Casona e Ospitaletto, l'uomo soccorso dai Vigili del Fuoco e dal soccorso alpino questa mattina. Per le contusioni ed i traumi ripartati, l'uomo è stabilizzato su barella e trasportato con il fuoristrada dei Vigili del Fuoco e assistito dai sanitari 118, fino all'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale. Sul posto anche elicottero Vigili del Fuoco reparto volo Bologna, a disposizione soccorritori. L'uomo, trasportato all'ospedale, non corre pericolo di vita.

