Lutto a San Felice, cordoglio per la scomparsa di Gino Calzolari

'Ci stringiamo alla famiglia dell'amico e storico consigliere di San Felice, Gino Calzolari. Proprio poche settimane fa avevamo fatto l'ultima cena di partito e ancora una volta Gino era stato generoso nel dispensare consigli e nel pianificare la strategia politica. Nelle scorse tornate aveva sfiorato la vittoria come candidato sindaco e, nel 2019, è stato determinante per temere htutto il gruppo unito su Michele Goldoni. Sono tanti i ricordi di una bella e ricca militanza politica sotto l'insegna di Forza Italia: dalle Feste Tricolore a Mirandola alle tante battaglie in consiglio comunale' La dirigenza provinciale e regionale di Forza Italia ha ricordato con queste parole lo storico militante e consigliere comunale, annunciandone la scomparsa. Calzolari era molto conosciuto in città non solo per la sua attività politica. Oggi, oltre ai dirigenti di partito lo ricordano i compaesani ed esponenti del partito Maurizio Braghiroli e Michele Cecere e i 'seniores', guidati da Antonio Tirabassi, Mauro Neri e Antonio Platis, insieme al coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi e al coordinatore regionale del partito, senatore Enrico Aimi.