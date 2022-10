Camion a fuoco sulla Estense

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tratto compreso nel comune di Serramazzoni. Il mezzo pesante trasportava inerti. Completamente distrutta la cabina. Al momento dell'arrivo l'autista si era già messo in salvo a distanza. Le fiamme hanno completamente avvolto la motrice. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto dalle 6:20 arginato il rogo e messo in sicurezza l'area, ma l'arteria stradale è stata rimasta completamente chiusa per circa una ora. Anche le operazioni di rimozione del mezzo hanno creato disagi alla circolazione

