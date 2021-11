Camion di traverso, A22 in tilt

Poteva andare molto peggio perché il bilancio accertato pare essere, oltre al disagio per la circolazione, di un solo ferito. Si tratta del conducente di un camion in transito sull'A22, al chilometro 307, nel tratto compreso tra Campogalliano e Carpi che improvvisamente è sbandato. Finendo fuori strada, nell'area che divide le due carreggiate dell'autostrada. Pericolo scampato per le decine di auto che seguivano il mezzo ma anche per quelli che provenivano dalla direzione opposta. Il camion si è fermato di traverso tra le due carreggiate creando da subito il blocco della circolazione in un senso di marcia e un forte rallentamento in quella opposta. Il conducente ferito è stato raggiunto da Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Sul posto per regolare la circolazione stradale, gli agenti della Polstrada Modena Nord che sono riusciti a garantire, per ora, la circolazione su una sola corsia per senso di marcia.