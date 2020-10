Camionista fermato: 9 irregolarità su unico mezzo, multa da 8000 euro

Nove violazioni del superamento del limite di taratura del limitatore di velocità fissato al limite dei 90 km/h, negli ultimi 28 giorni. Tutte contestate ad un unico autista. Si tratta di un 38enne di origine polacca, fermato alla guida del mezzo pesante a Solignano, nell'ambito di uno specifico controllo della Polizia Locale sui mezzi pesanti in transito sul nostro territorio. 'L'eccesso di velocità su mezzi di questo tipo che a pieno carico possono raggiungere i 440 quintali, - ha specificato il comandante della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli - rappresentano un grande pericolo per la sicurezza stradale. Gli spazi di arresto di tali veicoli sono molto maggiori rispetto alle automobili. L’autoarticolato è stato “fermato” e restituito al proprietario solo dopo l’effettuazione del pagamento delle sanzioni contestate per un ammontare di oltre 8000 euro.

