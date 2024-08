Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa presenza, oltre al danno d’immagine in termine di decoro, al peggioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, alimenta nei cittadini e nelle imprese un forte senso di insicurezza generale - continua Bocedi -. Una buona amministrazione ha il dovere di mettere in campo tutte le scelte e le azioni politiche affinché venga garantita la sicurezza dei cittadini e, a nostro avviso, bisognerebbe attuare forme di intervento dure che vadano dalle sanzioni economiche immediate, al sequestro diretto dei mezzi. In questo contesto, in particolare, vorremmo sapere quali sono le azioni concrete che intende mettere in campo l'amministrazione per eliminare una volta per tutte questa sosta prolungata dei nomadi in Dogana e chi ha pagato e chi pagherà la pulizia delle aree in cui sostano i nomadi ormai abitualmente'.