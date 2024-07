'Campogalliano, Casa della salute e ciclabile: diciamo no'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il primo di questi la cosiddetta Casa della salute o Casa della Comunità prevista logisticamente in luogo fuori dal Centro abitato e quindi comportando scomodità d’uso varie per la cittadinanza e poi con un costo enorme: si parla in questi anni di un costo stimato totale di quasi 7 milioni di euro ad oggi (comprendendo il costo di acquisto dell’immobile fatto dalla precedente Amministrazione ad hoc di cui questa è il sequel e su cui i nostri predecessori Consiglieri del Gruppo si erano già fatti sentire) - continuano Setti e Palazzo -. Il secondo macro progetto che noi non approviamo e non condividiamo è il progetto di Ciclabile denominata Borgo Dogaro (il primo tratto che collega il paese con la frazione di Panzano) il quale progetto, anche se in parte sarà finanziato, nei prossimi anni quando è prevista l’attuazione avrà costi stimati, molto alti dovuti anche all’aggiunta di costi dovuti alla bonifica e agli espropri, inoltre non sarebbe funzionale per il rapporto costi benefici, collegando solo un brevissimo tratto di strada. Il nostro voto contrario è giustificato principalmente da queste motivazioni'.