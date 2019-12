Campogalliano, cibi conservati senza etichette: multata pasticceria

Blitz a Campogalliano dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità nei confronti di una pasticceria dove hanno riscontrato la presenza di circa 30 chili di prodotti alimentari da forno conservati in sacchetti di plastica privi delle indicazioni di rintracciabilità. Inoltre nei menu relativi alle pietanze preparate e nelle etichette dei prodotti artigianali confezionati non vi erano indicate le sostanze allergizzanti. Sono state contestate violazioni amministrative per circa 2000 euro e diffidato il proprietario per la non corretta compilazione dell’etichettatura e denunciato per la violazione delle procedure di autocontrollo.