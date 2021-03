'Campogalliano, dall'amministrazione un inutile consumo di suolo'

'Domani sera il Consiglio comunale di Campogalliano delibererà sulla proposta dell’amministrazione di rendere edificabili altri 100.000 metri quadrati del centro abitato, con un aumento del 10% della superficie destinata al residenziale. Nonostante nel Programma di mandato 2019-2024 si parli di “recupero dell’esistente e di sviluppo di piccole aree residenziali”, alla fine l’amministrazione cede alle lusinghe dell’immobiliare'. Ad attaccare la giunta Guerzoni sono i consiglieri Valeria Vandelli e Marco Rubbiani.'Mentre il paese vede ridursi la popolazione e il saldo naturale indichi una costante (e forte) riduzione degli abitanti, l’amministrazione, che a parole narra di ambiente e di non consumo di suolo, nella pratica attua l’esatto contrario. Vi troveranno spazio oltre 270 appartamenti e una RSA da 125 posti letto, per circa 750 abitanti in più. Dove li troveranno? Noi continuiamo a ritenere che la scelta possibile sia favorire il recupero del patrimonio residenziale esistente e siamo contrari a queste scelte che sprecano suolo e penalizzano l’ambiente' - chiudono i due consiglieri.

