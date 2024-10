Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le violazioni riscontrate al titolare, rilevano l’omissione di fornire le informazioni sulla sicurezza ai lavoratori, la mancata adozione del piano di emergenza ed evacuazione, l’assenza di idonei mezzi di estinzione degli incendi, le carenze igienico-sanitarie e l’omessa vigilanza sul divieto di fumo.I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro hanno dunque sospeso l’attività imprenditoriale per la gravità delle violazioni riscontrate in materie di sicurezza e elevato sanzioni amministrative per 8.000 euro ed ammende per 13.400 euro. I Nas hanno invece contestato sanzioni amministrative per 3.400 euro e disposto lo smaltimento di prodotti alimentari scaduti o non identificati.Il titolare del locale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena, nonché alle competenti Autorità Amministrative e Sanitarie.