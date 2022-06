Campogalliano, il sindaco Paola Guerzoni: 'Ho il Covid'

'Sono risultata positiva al Covid. Da ieri sono in isolamento, per adesso sto abbastanza bene. La prossima settimana se sto bene lavorerò da casa, ma non potrò ricevere i cittadini'. A darne notizia è il primo cittadino di Campogalliano, Paola Guerzoni.'Divertitevi anche per me, alla Festa della Birra e alla corsa dei 10.000 della Bilancia. Domani pomeriggio, l'assessore Petacchi mi sostituirà al Palio di San Giovanni di Spilamberto: in serata vi diremo chi è il campogallianese col miglior aceto. Per quanto mi riguarda, ne approfitterò per finire un bel romanzo che ho preso qualche tempo fa alla nostra biblioteca, e magari per iniziarne un altro'.